Realizarán Audiencia Pública por el proyecto del Oleoducto Duplicar Norte



La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro convoca a una Audiencia Pública presencial para el 18 de diciembre destinada a promover la participación ciudadana en el marco del proyecto «Oleoducto Duplicar Norte», con el que se busca ampliar la capacidad de transporte de crudo entre Puesto Hernández (Neuquén) y la estación de bombeo en Allen mediante la construcción de un ducto de 147 kilómetros en el territorio rionegrino.

La audiencia tendrá lugar el 18 de diciembre del 2025 a las 9.00 en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Cipolletti ubicada en Los Sauces y Los Arrayanes.

El encuentro tiene por objetivo promover la participación ciudadana en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Oleoducto Duplicar Norte”, propuesto por la empresa Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), destinado a ampliar la capacidad de transporte de crudo mediante la construcción de un nuevo ducto de 24 pulgadas y una longitud aproximada de 147 kilómetros dentro del territorio provincial.

El Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad S.A., detalla las medidas de prevención, mitigación y control previstas en el Plan de Gestión Ambiental, que busca garantizar el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales.

La convocatoria se enmarca en lo dispuesto por las Leyes Provinciales M 3.266 y J 3.284, que establecen la instancia de audiencia pública como un espacio de diálogo y consulta no vinculante, donde podrán expresarse ciudadanos, instituciones, organizaciones y actores sociales con interés en la temática ambiental del proyecto.

Las publicaciones oficiales se realizarán conforme a lo establecido por la normativa vigente, garantizando la máxima difusión y transparencia del proceso.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático controlará la correcta ejecución de las obras conforme a los estándares de sostenibilidad ambiental.