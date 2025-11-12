Por el Mundial Sub 17, Argentina se medirá ante México

La Selección Argentina Sub 17 terminó como el mejor seleccionado de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

De esta forma, los dirigidos por Diego Placente se medirán en 16vos. de final al peor de los clasificados en el tercer puesto: México.

Jugarán el viernes

La Selección Argentina Sub 17, viene de conseguir tres victorias en tres partidos en la fase de grupos del Mundial de la categoría, entre las que se destaca una contundente goleada 7-0 ante Fiji en el cierre de la etapa inicial.

Estos buenos rendimientos le permitieron al conjunto nacional ser el mejor de todos los seleccionados, en el marco del renovado formato con 48 equipos.

El encuentro se disputa este viernes 14 de noviembre desde las 11.45 horas de la Argentina en el ASPIRE Academy Pitch 3, y se podrá seguir en vivo por TV Pública, DSports y DGO.

Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal-Bélgica.