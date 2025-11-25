RUTA 3 - SEGURIDAD - SOCIEDAD - TURISMO - VIALIDAD

Por el estado de la Ruta 3 casi vuelca un camión de Andreani


El estado general de la Ruta nación al 3 es un problema que hace años viene pidiendo solución, acarreando consigo cientos de accidentes viales. Así se demostró en estos últimos días cuando se viralizó un video que muestra a un camión que casi provoca una tragedia tras perder el control, despistarse y cruzarse de carril.
El hecho se produjo días atrás cuando un automovilista registró el momento en el que el conductor de un camión, de la empresa Andreani, perdió el control, despistó, cruzó de carril y casi choca de frente con otro vehículo de gran porte que venía de la mano contraria.
Según usuarios de redes sociales, el caso ocurrió sobre la Ruta 3, cerca de la ciudad de Tres Cerros, en Santa Cruz, y denuncian que el accionar del camionero podría estar ligado al mal estado del camino.
En el lugar, según aseguró la agencia Noticias Argentinas, trabajó personal de la División Unidad Operativa Tres Cerros, que atendió al conductor y realizó el operativo en la zona.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

Quien vive en paz, no jode a los demás

TERMÓMETROS

Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut
Etiquetas: karina milei, lla

Cumbre libertaria
Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: 2025, Falkor (too), GEMPA, Madryn, Rawson

GEMPA 2025: un encuentro para acercar la ciencia marina a toda la comunidad
Etiquetas: chubut, Comodoro Rivadavia, moto, policía

Robaron una moto, no lograron encenderla y terminaron detenidos
Etiquetas: hospital ísola, Madryn

El Hospital Isola incorporó un dril de alta frecuencia para neurocirugías complejas