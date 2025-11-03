Más de 8 mil personas disfrutaron de la Fiesta del Novillito en 28 de Julio



La localidad de 28 de Julio vivió un fin de semana histórico con la realización de la 2° edición de la Fiesta del Novillito, que reunió a más de 8 mil personas en dos jornadas repletas de música, tradición, gastronomía y actividades camperas.

El evento, que ya se consolida como una de las celebraciones más importantes del Valle Inferior del Río Chubut, fue organizado por la Municipalidad de 28 de Julio, con el acompañamiento del Gobierno del Chubut y Lotería del Chubut, que aportó su clásica transmisión del Telebingo Chubutense y el gran show del artista cordobés Simón Aguirre, que hizo vibrar al público con una presentación inolvidable.

Durante las dos jornadas, el predio del Club Social y Deportivo 28 de Julio se llenó de vida con la participación de gastronómicos locales, productores, artesanos, instituciones y cientos de familias que disfrutaron de una propuesta integral, pensada para fortalecer la identidad, la economía y el turismo de la región.

Al respecto, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, destacó: «Esta fiesta celebra nuestras raíces, potencia la economía local y genera oportunidades para nuestra gente. Los gastronómicos, los artesanos, los productores y cada emprendedor del pueblo tuvieron un gran fin de semana de trabajo y eso nos llena de orgullo».

Además, el mandatario resaltó el crecimiento sostenido del evento: «En apenas dos ediciones, la Fiesta del Novillito se transformó en un encuentro provincial, con visitantes de todo el Valle, Madryn, Trelew, Rawson, Dolavon, Comodoro y la cordillera. Es la mejor muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos con organización, esfuerzo y sentido de comunidad».

El Día de Campo, con sus destrezas gauchas, el concurso de asadores, el asado popular y la feria de productores y artesanos, fue uno de los grandes atractivos del fin de semana. También lo fue el sábado por la noche con la transmisión del Telebingo Chubutense, que aportó premios, alegría y un marco provincial a la celebración.

«Queremos agradecer especialmente a Lotería del Chubut por acompañar a nuestro pueblo con el Telebingo y a Simón Aguirre por brindarnos un show tremendo, que hizo bailar a todo el Valle. Pero, sobre todo, gracias a los vecinos y vecinas que hicieron posible esta fiesta, porque la Fiesta del Novillito es de todos», concluyó Jones.

Con un cierre multitudinario, 28 de Julio reafirmó su lugar en el calendario de fiestas populares de Chubut, manteniendo viva la tradición, el trabajo y la identidad rural que distingue al Valle Inferior del Río Chubut.