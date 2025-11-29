CULTURA - MADRYN - TALLERES CULTURALES

Los Talleres Culturales de Madryn cierran su año lectivo


Este sábado 29 de noviembre de 11 a 15 horas, en la Escuela Nº 219 ubicada en Río Mayo 1299 del barrio Pujol de puerto Madryn se llevará a cabo el cierre anual de los Talleres Culturales 2025.
Durante el encuentro, con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluirá música en vivo, presentaciones de danza, muestras de artes plásticas y diversas propuestas desarrolladas por los espacios formativos que integran el programa.

Los talleres

A lo largo del año, los talleres se dictan en sintonía con el ciclo lectivo escolar, aunque también existe una modalidad que se lleva adelante durante el verano. Las actividades se distribuyen en numerosos espacios municipales como Casa de la Cultura, Talleres Spencer, Biblioteca Domingo Sarmiento y Teatro del Muelle, así como en distintas sedes de las asociaciones vecinales, abarcando casi la totalidad de la ciudad. Además, se desarrollan propuestas en el Centro Cultural Quemú, el Centro Cultural del barrio San Miguel y en diversos establecimientos educativos y comunitarios.
En total, funcionan alrededor de 200 talleres a cargo de casi 150 profesores y profesoras, quienes acompañan a cerca de 2.500 participantes de todas las edades. La oferta incluye una amplia variedad de disciplinas: danzas clásicas, folclóricas y contemporáneas, tango y milonga, cerámica, literatura, teatro, pintura, historieta, guitarra, dibujo, canto, piano, ukelele, percusión, fotografía, desarrollo audiovisual, entre muchas otras. Los grupos abarcan desde primeras infancias hasta adultos mayores.
El cierre anual será una excelente oportunidad para que la comunidad conozca y disfrute el trabajo realizado a lo largo del año por los alumnos y alumnas que encuentran en estos talleres un espacio para fortalecer y expresar sus talentos artísticos.

