Hallan un cuerpo en Santa Cruz y analizan vínculo con desaparecidos de Chubut



Analizan ADN con el hallazgo de un cuerpo en Santa Cruz en las últimas horas, y no se descarta vinculación con la pareja desaparecida en Chubut. La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida el 11 de octubre mientras viajaba desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, continúa activa, aunque según el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chubut, ya fuera de los protocolos formales. Así lo afirmó el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, en rueda de prensa.

Iturrioz detalló que los equipos siguen trabajando en distintos sectores de la costa y zonas de difícil acceso. Explicó que se realizan recorridos con cuatriciclos, vehículos 4×4 y drones, especialmente en áreas donde el terreno complica el ingreso.

El titular de la cartera provincial de Seguridad destacó, además, la colaboración de organismos y entidades que se sumaron a los operativos. “En las zonas protegidas y áreas privadas tenemos la colaboración de Fauna, gente del Conicet y otras instituciones. Todos están aportando una parte del trabajo, y solo tengo palabras de agradecimiento” dijo Iturrioz.

“Estamos todos fuera de protocolo, porque los protocolos determinan un máximo de 15 días. Pero yo necesito encontrarlos, aunque sea los cadáveres. Es duro decirlo, pero es necesario para saber la causal de muerte y, si hubo intervención de terceros, identificar a los responsables”, expresó el titular de Seguridad de Chubut.

«Indicios no hay ninguno»

Consultado sobre las hipótesis que tienen, Iturrioz, dijo: “Indicios no hay ninguno. Hipótesis hay varias, pero no todos tenemos la misma. El fiscal Cristian Olazabal está a cargo de la causa y yo respeto su criterio. Mi rol es instrumentar las medidas que la Fiscalía indique”.

El ministro insistió en que, ante la ausencia total de pistas, el operativo se sostiene por la necesidad de dar respuesta a la familia y esclarecer el caso.

Iturrioz aseguró que desde el gobierno provincial se mantiene un acompañamiento permanente hacia los allegados de la pareja. «El acompañamiento está. Siempre, en todo momento», afirmó.

También confirmó que un cuerpo hallado en las costas santacruceñas en las últimas horas está siendo cotejado para determinar si podría tratarse de Pedro o Juana. En ese sentido, dijo: “Tenemos muy buena relación con mi par de Santa Cruz, la comunicación es constante. Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana. Mi tesitura es que se los tragó el mar”.

A más de un mes de la desaparición, la investigación sigue sin avances concretos. Hasta el momento, no hay indicios, no hay testigos y no hay rastros que permitan reconstruir qué ocurrió con la pareja de jubilados.

