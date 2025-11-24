Hallan a una mujer maniatada en Puerto Deseado

Un impactante suceso movilizó a las fuerzas de seguridad de Puerto Deseado en Santa Cruz. Una mujer fue hallada atada en un descampado, en cercanías de la estación de servicio CARSA, ubicada en un punto estratégico de la ciudad portuaria.

El hecho se descubrió cuando una vecina que circulaba por el sector dio aviso a la policía sobre el estado de la víctima, quien se encontraba maniatada.

Inmediatamente, efectivos policiales se dirigieron al lugar indicado para verificar la situación y asistir a la persona. Tras la confirmación del hecho, se solicitó la presencia de personal sanitario de forma urgente.

El equipo de la ambulancia asistió a la víctima en el sitio del hallazgo para realizar las primeras evaluaciones. Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital local para recibir atención médica más exhaustiva y completar los estudios correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias del hecho.

Ya se inició la investigación para esclarecer si se trató de un intento de secuestro, un delito contra la integridad física o si hay otras hipótesis en torno al suceso.

Se ha dispuesto un operativo en la zona y se están recabando testimonios y posibles pruebas para avanzar en la causa. La comunidad de Puerto Deseado se encuentra expectante ante el desarrollo de esta preocupante situación.