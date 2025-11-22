Habilitan reapertura parcial del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dispuso la reapertura parcial del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), habilitando únicamente los sectores que no fueron mayormente afectados por el incendio forestal del verano 2025 y avanzando con la entrega de certificados en trámite a los refugios que cumplen el Protocolo Unificado para la temporada 2025/26. La medida se sustenta en criterios de seguridad, dictámenes científicos y un amplio trabajo operativo realizado durante los últimos meses.

El proceso contó con recorridas técnicas, análisis de riesgos geoambientales, inspecciones de infraestructura existente, trabajo de brigadas, evaluación del CONICET —a través del “Informe final ANPRALE – Diagnóstico inicial y lineamientos post-incendio”— y reuniones con pobladores y refugieros para definir criterios de uso público y conservación. “El balance es positivo: retomamos la actividad con optimismo operativo y con la cautela técnica necesaria para resguardar un área que aún se encuentra en proceso de restauración”, señaló la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jimenez.

La reapertura rige desde el 21 de noviembre con registro virtual obligatorio, cupos por circuito y aforos restringidos. Para actividades diurnas sin pernocte se fijó un aforo piloto de 300 visitantes por día, mientras que la capacidad nocturna se limita a 1.000 camas habilitadas en refugios con certificación en trámite. El sistema de registro permitirá, además, aplicar bloqueos ante alertas meteorológicas, ordenar el flujo de visitantes y reducir riesgos en zonas sensibles.

Toda la información actualizada se encuentra disponible en la web oficial www.anprale.com, donde se accede al formulario de registro, los requisitos de ingreso y el mapa digital con el detalle de los senderos habilitados. Las autoridades recordaron que persisten sectores clausurados, entre ellos los senderos Portal Doña Rosa – Refugio Hielo Azul y Conexión Laguna Natación – Encajonamiento del Azul, debido a daños post-incendio y condiciones de alta peligrosidad geoambiental.

La Secretaría destacó el trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales, equipos científicos, brigadistas, guardas ambientales y comunidad local, orientado a garantizar una reapertura ordenada y un turismo responsable. Se remarcó que el cumplimiento de la normativa vigente es esencial para evitar nuevos impactos en un área que continúa en proceso de restauración ecológica.

Desde el Gobierno Provincial se recuerda que para ingresar al área es obligatorio registrarse previamente, revisar el estado actualizado de los senderos y contar con el equipamiento adecuado para montaña: calzado adecuado, abrigo, hidratación, alimentos, protector solar y planificación previa. Informarse, prepararse y respetar las indicaciones del cuerpo de Guardas Ambientales es esencial. Tu visita responsable es clave para conservar un área que aún se recupera del incendio.