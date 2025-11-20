Gimnasia visita a Argentino en Junín por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet

Esta noche, desde las 21 horas, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará a Argentino en Junín, por una nueva programación de la Liga Nacional de Básquetbol.

El cotejo se jugará en el Estadio conocido como El Fortín de Las Morochas, en un duelo que registra 56 juegos entre si, con 42 victorias para Gimnasia y 14 triunfos para Argentino.

«El Verde» busca festejar en Junín

Argentino acumula una racha de cuatro caídas en fila: «El Turco» afrontará el encuentro con una novedad importante ya que Adrián Capelli, una de las figuras más representativas de la historia del club, asumió la conducción del plantel profesional de cara a lo que resta de la Liga Nacional, luego de la desvinculación de Diego Camún.

El conjunto juninense se encuentra en el último puesto, con un registro de 1-9.

Por su parte, Gimnasia de Comodoro, viene siendo una de las mejores defensas de La Liga Nacional: tras la victoria ante Racing de Chivilcoy por 93 a 70, el Mens sana se ubica como el segundo equipo que menos puntos recibió en lo que va de la temporada de la Liga Nacional, con un promedio de 71.7 por juego.

Este registro refleja el sólido trabajo defensivo del conjunto patagónico en los primeros encuentros de la temporada, donde la intensidad, la concentración y la eficacia en las coberturas fueron claves para sostenerlo en lo que va de competencia.

«El Verde» se ubica en el puesto 11 con un registro de 5 victorias en 10 presentaciones.