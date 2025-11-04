Gimnasia recibe a Boca Juniors en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet

Esta noche y en Comodoro Rivadavia, Gimnasia recibe a Boca Juniors, en una nueva programación de la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro, se jugará desde las 21 horas en el Estadio Socios Fundadores con el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

«El Verde» quiere seguir en recuperación como local

Esta noche, Gimnasia y Esgrima de Comodoro buscará seguir escalando en la tabla de posiciones de la fase regular cuando reciba a Boca Juniors, por una nueva fecha de la Liga Nacional.

Los dirigidos por Pablo Favarel vienen de ganar en su último juego de la gira por Córdoba frente a Atenas, por 64-62, destacándose Martiniano Dato, quien aportó 14 puntos.

En la última semana, el conjunto patagónico incorporó al alero estadounidense Alahjan Jamal Banks.

El análisis de los protagonistas

En la previa del encuentro de este martes, Marcos Chacón destacó: «Nos estamos preparando muy bien, con entrenamientos de doble turno para seguir trabajando y mejorando nuestro juego como equipo».

Sobre el inicio de la Liga, el cubano señaló: «No hemos tenido un buen comienzo de temporada, al tener cuatro derrotas consecutivas, pero queda mucha liga por delante. Seguimos con las expectativas muy altas tras llevarnos el último partido de la gira y tener tres partidos en casa muy importantes para seguir construyendo».

Cómo llega Boca

Por el lado de Boca Juniors, el conjunto de La Ribera viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 100 a 77, recuperándose de la caída en el inicio de su gira ante Obras Basket.

Francisco Caffaro fue el goleador del Xeneize con 21 puntos y 7 rebotes.

Cuál fue su último enfrentamiento

La última vez que se enfrentaron fue el 23 de abril de este año en La Bombonerita, con triunfo de Boca por 73-62. Martín Cuello fue el goleador con 15 puntos, mientras que Kenneth Horton aportó 14 unidades para Gimnasia.