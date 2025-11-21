Gimnasia festejó su cuarto triunfo consecutivo en Junín frente a Argentino por la Liga Nacional de Básquet

Este jueves en la noche y por una nueva programación de la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se impuso ante Argentino de Junín en condición de visitante.

Fue por 79-64 en el juego disputado en el Estadio El Fortín de Las Morochas.

Festejó «El Verde» de visitante

En una nueva jornada de La Liga Nacional, Argentino no logró aprovechar el impulso emocional del retorno de Adrián Capelli al mando del equipo y cayó en su casa ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 79-64: los locales, buscaba nsumar su segundo triunfo de la temporada tras la salida de Diego Camún pero volvió a exhibir irregularidades en ambos costados de la cancha.

El arranque del juego fue favorable al conjunto sureño. Con un Mauro Cosolito encendido desde la línea de tres puntos y una defensa local permeable, Gimnasia se adueñó del ritmo y cerró los primeros diez minutos arriba por 18-11.

En el segundo cuarto, el local mostró una mejoría: Martín Trelles y Dana Tate Jr. asumieron el protagonismo ofensivo y acercaron al equipo en el marcador. Sin embargo, la visita respondió con solvencia. Además de la concentración en ataque, impuso presencia en la pintura, donde Bryan Carabalí fue determinante con cuatro tapas consecutivas que frenaron cualquier intento de crecimiento del local.

Tras el descanso largo, el conjunto dueño de casa salió con más determinación y nuevamente Trelles lideró las ofensivas. Pero los dirigidos por Favarel mantuvieron su plan de juego con gran efectividad, especialmente gracias a Emiliano Toretta, quien castigó desde la zona de 6,75 metros.

El cierre fue el punto más bajo de los de Capelli. Argentino se mostró desconcentrado, perdió intensidad y claridad, y Gimnasia aprovechó cada error para estirar la diferencia y sellar una victoria cómoda por 79-64 en el Fortín de Las Morochas.