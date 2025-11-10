Gimnasia consiguió una gran victoria este domingo ante Regatas por la Liga Nacional de Básquet

Este domingo en la noche y en el Estadio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se impuso ante Regatas Corrientes por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

Fue por 100-70, en un juego que tuvo como goleador a Emiliano Toretta con 19 puntos, mientras que, en la visita, Andrés Jaime aportó 18 unidades.

Triunfo del «Verde» en el Socios

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, aprovechando la poca efectividad del Remero para sacar un parcial de 11-0. A partir de ahí, Regatas achicó la desventaja (13-8) con el aporte de Andrés Jaime e Iván Gramajo, pero el conjunto patagónico volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 23-20.

En el segundo período, nuevamente el local aprovechó la efectividad en ofensiva de Martiniano Dato para sacar una ventaja de trece puntos (37-24). Pese a los intentos por parte de Regatas con Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos para reducir la diferencia, Gimnasia con Marcos Chacón a la cabeza, se fue al descanso por 56-35.

En la segunda parte, Gimnasia mantuvo la diferencia a su favor pese a un pasaje con poca efectividad por parte de los dos equipos a lo largo del tercer cuarto, pero el Mens Sana logró cerrarlo 79-54.

En el último período, el conjunto patagónico administró la diferencia a través de los triples de Emiliano Toretta y poco a poco fue cerrando el encuentro, el partido finalizó 101-70.