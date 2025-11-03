Fiscalía tomó intervención para el resguardo de Elefantes Marinos en Playa Unión



La Unidad Fiscal Especializada a cargo de la Fiscal General Jefe Florencia Gómez y con la participación del abogado Thiago Casamyu, intervino esta mañana en Playa Unión para resguardar ejemplares de elefantes marinos que habían salido a descansar en la zona céntrica de la costa de la villa balnearia.

La Fiscal Florencia Gómez explicó que se actuó en conjunto con Prefectura Naval y personal de Guardavidas atento a la gran cantidad de transeúntes y perros que habitualmente circulan por el sector, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger a los animales marinos.

“Durante las primeras horas del día observamos la presencia de una elefanta marina a la que luego se sumó otra. Por prevención y ante el riesgo de que se produzca algún hecho, permanecimos en el lugar hasta que los ejemplares regresaron al mar”, señaló.

Gómez destacó que estos animales suelen salir a la costa para descansar, amamantar a sus crías o parir, y que esos son los momentos de mayor vulnerabilidad para la especie.

“Cuando salen a la playa están descansando o alimentando a sus crías. Si se asustan por la presencia de personas o por el ruido de perros, las madres pueden regresar al agua, dejando solas a las crías, que quedan desorientadas y sin poder alimentarse. Esa situación generalmente termina con la muerte de la cría”, explicó la fiscal.

Además, recordó que la población de elefantes marinos sufrió una drástica disminución en los últimos años debido al impacto de la gripe aviar, que provocó la muerte de aproximadamente el 60% de los ejemplares, principalmente adultos.

“Es una especie muy sensible y está en recuperación. Por eso insistimos en la necesidad de mantener la distancia y evitar cualquier impacto cuando los animales descansan en la playa”, concluyó.