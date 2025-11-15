Estados Unidos eliminará parcialmente aranceles a la Argentina



La Administración Trump alcanzó marcos de acuerdos comerciales bilaterales con la Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador, informó la Casa Blanca.

Conforme a lo pactado, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos productos que no pueden cultivarse, extraerse o producirse de forma natural en su territorio y los cuatro países latinoamericanos acordaron cooperar con Washington para abrir sus mercados en múltiples áreas, según supo Noticias Argentinas con información de la agencia Xinhua.

Guatemala y El Salvador, favorecidos en productos textiles

Washington también eliminará los aranceles recíprocos sobre productos textiles y de confección provenientes de Guatemala y El Salvador, según los acuerdos.

Sin embargo, Estados Unidos mantendrá la tasa arancelaria sobre la mayoría de los bienes procedentes de la Argentina, Guatemala y El Salvador en el 10 %, y sobre la mayoría de los bienes de Ecuador en el 15 %, indicaron medios locales que citaron a altos cargos estadounidenses.

La Casa Blanca espera finalizar los acuerdos en las próximas semanas.