El Torneo Patagónico de Bádminton se disputa desde hoy en Rawson

La Escuela Municipal de Bádminton de Rawson, con la colaboración de Chubut Deportes y la Coordinación de Educación Física Región IV, recibe este fin de semana una nueva edición del Torneo Patagónico de Bádminton.

El certamen reunirá a más de 110 competidores de diversas edades y categorías, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más relevantes de la Patagonia.

El Patagónico en juego

Entre este sábado y mañana domingo, deportistas provenientes de Telén (La Pampa), Río Gallegos, Caleta Olivia (Santa Cruz), Neuquén, Paso del Sapo, Rada Tilly, Trelew y Rawson (Chubut), participarán del Torneo Patagonico de Bádminton, que se jugará en Rawson.

El evento, tendrá deportistas compitiendo en modalidades de Singles, Dobles y Dobles Mixtos, dentro de las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Adultos, Mayores y Senior, garantizando un torneo dinámico, con partidos de alta intensidad y gran nivel técnico.

Se desarrollará en el Gimnasio de la Escuela 752 de la capital provincial, jugándose en siete canchas en simultáneo, sistema de arbitraje oficial, planillas digitales y una organización diseñada para asegurar un desarrollo ágil, ordenado y de calidad tanto para los deportistas como para el público asistente.

Un partido especial

El torneo incluirá además, un momento único en el país: se disputará un partido especial de dobles, en el que los cuatro jugadores poseen reemplazo de cadera, convirtiéndose en el primer encuentro de cualquier disciplina deportiva en Argentina, conformado exclusivamente por personas con esta condición.