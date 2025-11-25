CHUBUT - CUMEHUE - FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE BALONMANO - HANDBALL - NUEVA GENERACIÓN - SUPER 4

El Súper 4 de handball coronó campeones a Nueva Generación en caballeros y Cumehue festejó en damas

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el TorneoSuper 4 de handball, certamen que convocó a los mejores clubes de la provincia en categorias Mayores en busca de definir a campeones en rama femenina y macsulina.

El certamen, coronó a Cumehue como ganadoras entre las damas y entre los caballeros, celebró Nueva Generación; logrando ambos la clasifiacion a los Torneos Nacionales de Clubes Adultas del 2026.

 

Los mejores quedaron definidos

Con partidos electrizantes y un nivel deportivo elevado, el certamen dejó a Nueva Generación y Cumehue como los grandes campeones del 2025 tras un fin de semana a pleno handball en el marco del Torneo Súper 4 disputado en Comodoro Rivadavia.

El Súper 4 dejó un balance altamente positivo: competencia de nivel, consagraciones, identidad provincial y la confirmación de que el handball sigue creciendo con fuerza en Chubut.

En cuanto a los títulos, en una final vibrante, Nueva Generación superó por 26-25 a Municipal Km 5, quedándose con el título en un cierre cargado de tensión y acompañamiento masivo.

En tanto, en la rama femenina, Cumehue mantuvo un rendimiento contundente y venció a Recrear por 36-24. El equipo de la Asociación del Valle mostró jerarquía de principio a fin para quedarse con el título en Comodoro.

Con reconocimiento

En el Súper 4, se aporvcheó la ocasión para vivir un emotivo momento con el reconocimiento a la Selección Adulta de Chubut, subcampeona argentina en San Juan, en la premiación.

Handball – Torneo Súper 4 

En Comodoro Rivadavia 

Posiciones finales 

Mujeres
1° Cumehue
2° Recrear
3° Nueva Generación
4° Municipal Palazzo

Varones
1° Nueva Generación
2° Municipal Km 5
3° Cumehue
4° Municipal Palazzo

