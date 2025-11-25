El Presidente entregó sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas al grado superior inmediato, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El mandatario hizo entrega de los despachos y sables a los generales, almirantes y brigadieres ascendidos, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri.

También participaron del acto los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; de la Armada, almirante Carlos María Allievi; del Ejército, teniente general Carlos Presti; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde; además de ministros, funcionarios y familiares de los oficiales promovidos.