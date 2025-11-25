El Cenpat estudia la invasión del salmón más grande del mundo en la Patagonia



El Chinook es una variedad de salmón que puede llegar a pesar hasta 60 kilos y está expandiéndose peligrosamente en toda la costa de la Patagonia. Se trata de una especie exótica e invasora originaria del Pacífico Norte, es el salmón más grande del mundo, capaz de superar el metro y medio de longitud.

Conocido también como salmón rey o King salmon, su ciclo de vida es tan fascinante como extremo: nace en los ríos, migra al océano donde pasa la mayor parte de su vida, y finalmente regresa al mismo curso de agua para reproducirse y morir. Se trata de un viaje que conecta ecosistemas marinos y fluviales a miles de kilómetros de distancia.

En la Patagonia

Para reconstruir la historia de la expansión de esta especia, Carla Riva Rossi, investigadora del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus–CONICET) y Javier Ciancio, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR–CONICET), utilizaron herramientas genéticas de alta resolución en su estudio científico. Sus objetivos específicos fueron determinar las relaciones genéticas entre la población del río De las Vueltas, en la cuenca alta del río Santa Cruz, y otras poblaciones naturalizadas y de acuicultura en Sudamérica.

“Esta es una de las pocas especies de salmón que ha logrado establecerse exitosamente fuera de su rango nativo, y lo ha hecho en proporciones pocas veces vistas: en Nueva Zelanda y en el sur de Sudamérica. En nuestro continente, la expansión en apenas cinco décadas ha sido vertiginosa e inédita colonizando prácticamente cada cuenca fluvial”, indica Riva Rossi.

Introducido en Chile en la década de 1970 desde los ríos Columbia y Willamette de Estados Unidos, el Chinook se dispersó naturalmente hacia el Atlántico, aprovechando corrientes oceánicas y posibles conexiones continentales. El hallazgo más destacado del estudio es que la población del río De las Vueltas proviene en su mayoría de linajes del Pacífico genéticamente diversos, y en menor medida de poblaciones ya establecidas en el propio Santa Cruz. Este origen mixto le otorga una alta diversidad genética, evidencia de múltiples eventos de colonización oceánica. Todo indica que el río Santa Cruz podría actuar como un centro de acumulación genética y un corredor migratorio para la expansión del Chinook hacia otras cuencas patagónicas.

Los resultados del estudio muestran que el río Santa Cruz sostiene una población estable de Chinook, pero también evidencian la oportunidad de manejar estratégicamente esta invasión: evitar su expansión hacia otras cuencas y, al mismo tiempo, preservar el valor ecológico del río. La rápida expansión del salmón Chinook representaría una amenaza para la biodiversidad nativa, incluyendo la competencia con especies locales y la alteración de ecosistemas. “Desde el punto de vista ecosistémico, esos salmones alteran el hábitat: los nidos modifican los fondos al desovar, sus carcazas mueren y se pudren, aportando nutrientes a un sistema que antes tenía baja competencia y bajos nutrientes. Además, los juveniles pueden predar sobre especies nativas”, agrega la especialista del IDEAus.

¿Amenaza u oportunidad?

Por otro lado, los científicos coinciden en que, desde el punto de vista humano, esta especie es una amenaza, pero también una oportunidad. Amenaza por los efectos negativos en comunidades biológicas nativas anteriormente descriptas y problemas en sectores turísticos, como por ejemplo en el río De las Vueltas, cerca de El Chaltén, donde las carcasas de los salmones moribundos o muertos al cabo del desove pudren orillas, generan olores, atraen alimañas, y la pesca furtiva deja residuos por doquier. Pero también generan una oportunidad porque en la desembocadura del río, en Piedra Buena, se ha iniciado un concurso de pesca del Chinook que atrae turismo y genera ingresos, o sea, una actividad recreativa con impacto económico local.

Comprender estos procesos es esencial para anticipar impactos, orientar decisiones de manejo y buscar formas más equilibradas de convivir con especies exóticas invasoras en los ecosistemas.

“La generación de información científica como la que presentamos (genética, dispersión, conectividad) es fundamental para tomar decisiones informadas: para definir si continuamos con el Chinook como recurso, o si lo contenemos como invasor, y para diseñar políticas que equilibren conservación de la biodiversidad, desarrollo humano y gestión de especies exóticas”, finalizan los investigadores del Cenpat. (Fuente: CONICET)