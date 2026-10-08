Trelew hizo de puente en la exportación de salmón chileno



Aprovechando la infraestructura aeroportuaria de Trelew, una empresa chilena transportó un cargamento de 18 toneladas de salmón del Pacífico desde Trelew por vía aérea hacia Ezeiza y, posteriormente, a Estados Unidos.

Se trata de la primera operación de exportación de salmón del Pacífico vía Trelew, un hito que fortalece el posicionamiento de la ciudad como nodo logístico de la Patagonia y amplía las alternativas para el transporte de cargas hacia mercados internacionales.

La operación comprende 18 toneladas de pescado congelado provenientes de Punta Arenas, Chile. La mercadería ingresó al país por Río Gallegos y fue trasladada por vía terrestre hasta el Aeropuerto de Trelew, donde fue cargada en un vuelo con destino a Ezeiza. Desde Buenos Aires continuará hacia Miami, Estados Unidos. La logística estuvo a cargo de la empresa Transporte Vesprini, el Gobierno del Chubut y la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut. Hasta ahora, este tipo de cargamentos era transportado íntegramente por tierra hasta Buenos Aires antes de ser enviado al exterior. La incorporación de Trelew a este circuito permite aprovechar la conectividad aérea existente y proyectar nuevas operaciones hacia distintos mercados.



Nuevos circuitos logísticos

La concreción de esta primera operación fue precedida por gestiones del Gobierno del Chubut ante distintos organismos nacionales y empresas vinculadas a la cadena logística, entre ellos la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Aduana. También se trabajó para aprovechar la capacidad de los vuelos de carga que arriban a Trelew desde Buenos Aires durante los días hábiles y que, en numerosos casos, regresaban sin mercadería. La incorporación de productos destinados a exportación permite utilizar esa capacidad disponible y mejorar la competitividad logística de la ciudad.

Al respecto, el gobernador Ignacio Torres destacó la importancia de integrar a la provincia a nuevos circuitos logísticos y comerciales, y señaló que este primer envío permitirá seguir desarrollando servicios vinculados a la producción, el transporte y la exportación.

“Chubut tiene una ubicación estratégica y todo el potencial para convertirse en un nodo logístico de referencia en la Patagonia. Esta primera operación demuestra que, cuando trabajamos de manera articulada entre la Provincia, los municipios, el sector privado y los organismos nacionales, podemos generar nuevas oportunidades para producir, exportar y crear trabajo”, señaló Torres.

Asimismo, el mandatario vinculó la nueva operatoria con la estrategia provincial de incorporar mayor valor a la producción que circula por el territorio chubutense. “El desafío es que Chubut sea protagonista de toda la cadena y que cada vez más productos puedan procesarse, acondicionarse y salir al mundo desde nuestra provincia. Agregar valor significa más trabajo, más servicios y más desarrollo local”, sostuvo.

Trelew, nodo productivo y exportador

La nueva ruta se integra al proceso de fortalecimiento del perfil productivo y logístico de Trelew, impulsado junto al Municipio. Uno de sus ejes centrales es la Zona Franca, donde ya fue confirmada la instalación de siete empresas que prevén inversiones por 35 millones de dólares y la generación de 1.000 puestos de trabajo directos.

La estrategia apunta a aprovechar la ubicación geográfica de la ciudad, su infraestructura vial y aeroportuaria, y las capacidades productivas de la región para atraer inversiones, sumar actividades y generar condiciones competitivas para empresas que busquen producir y exportar desde Chubut.

Esta primera exportación vía Trelew suma una nueva alternativa al entramado logístico de la ciudad y abre la posibilidad de que otras producciones utilicen el mismo circuito para llegar a mercados internacionales, ampliando la actividad vinculada al transporte, los servicios, la logística y el comercio exterior.