Madryn Comestible presenta su edición “Oktober Fest”

Puerto Madryn se prepara para vivir uno de los fines de semana largos más importantes del calendario turístico y suma distintas propuestas para residentes y visitantes. En este marco, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn organiza una nueva edición de Madryn Comestible, que se desarrollará el 10 y 11 de octubre en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena. La actividad comenzará el sábado a las 18 horas y se extenderá hasta la medianoche, mientras que el domingo abrirá sus puertas a las 11 y finalizará a las 24 horas.

Como parte de la propuesta especial de “Oktober Fest”, habrá charlas, degustaciones y presentaciones de distintos estilos de cerveza en un espacio contiguo al patio cervecero.

Propuestas gastronómicas

La feria contará con una amplia variedad de opciones gastronómicas. Estarán presentes Sra. Raba y Nuestros Mariscos; La Cocina de Elba, con choripanes, hamburguesas y su especialidad, bondiola de cerdo; Pizza y Empanadas House; El Carrito del Porky, con sándwiches de pernil, arepas y costillitas de cerdo a la barbacoa; Las Norias, con hamburguesas y papas; Crunchy Chicken, con distintas propuestas de pollo frito y tequeños y el food truck de la Asociación Celíacos del Chubut, con alternativas libres de gluten.

Cerveza artesanal

La propuesta cervecera será uno de los atractivos centrales de esta edición, que funcionará como un adelanto del “Oktober Fest” que la ciudad proyecta realizar a partir de 2027, por iniciativa de productores y cerveceros locales.

En esta oportunidad participarán RZ&Co, que además ofrecerá cerveza artesanal sin alcohol, 600 Chapitas, Bangkok, Cara de Perro y La Quinta Estación.

Productores locales

La feria también reunirá emprendimientos vinculados a la gastronomía y la producción local. Estarán Quesos Trelew, con quesos y salamines; Dulce Patagonia, con variedad de postres; Sueño de Hongos, con productos relacionados con el cultivo de hongos en la ciudad; Las Delicias de Cande, con chocolatería artesanal y Las Delicias de Mimí.

A esta propuesta se sumarán los emprendimientos Cande y Zarch, con productos textiles; Nati Forte, con sublimaciones; Chapitas Vintage y Luz de Noche – Útera.

Aprender y concientizar jugando

Durante el encuentro también estará disponible la Pista de Educación Vial de la Coordinación de Tránsito y Transporte, donde niños y niñas podrán aprender sobre las normas de tránsito mientras disfrutan de una actividad recreativa.

Podrán participar con sus propias bicicletas o utilizar las que proporcionará el Municipio. La pista funcionará en el ingreso al Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena el sábado 10 de 18 a 20 horas y el domingo 11 de 16 a 20 horas.

Vacunatorio

En la enfermería de la Terminal de Cruceros, la Subsecretaría de Salud, junto con personal del Hospital Andrés Isola, llevará adelante una nueva jornada de vacunación.

La propuesta estará destinada a niños y niñas de 5 y 11 años, además de adultos que necesiten completar las vacunas correspondientes al calendario. La aplicación se realizará exclusivamente el sábado 10 de 18 a 21 horas.

Escenario a pura música

Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura, el escenario de Madryn Comestible sumará música en vivo para acompañar la apertura de la temporada de actividades al aire libre y a orillas del mar.

Si bien aún resta definir algunos artistas que se incorporarán a la programación, los cierres de cada jornada estarán a cargo de DJ Yamil Cardoso el sábado y Pa Que Baile, el domingo. Ambas presentaciones comenzarán a las 22:30 horas.