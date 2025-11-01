El BCRA confirma las nuevas tasas



Tras una semana de alta volatilidad en los mercados que siguió a las elecciones legislativas, el plazo fijo experimentó cambios en sus tasas de interés, si bien la ganancia mensual continúa superando a la inflación con una inversión adecuada.

Según el informe emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mayoría de las entidades financieras procedió a ajustar a la baja sus rendimientos en los últimos días. A modo de ejemplo, en el Banco Nación, la Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia cayó «del 44% al 35%».

Mensualmente, los intereses se ubican en 2,91%, un porcentaje que se posiciona «apenas por encima de la inflación de septiembre informada por el INDEC». No obstante, existen entidades que ofrecen rendimientos mayores, lo que sugiere la conveniencia de comparar todas las opciones disponibles previo a concretar una inversión.

Respecto a la inversión necesaria para alcanzar un monto determinado, el simulador de plazo fijo del Banco Nación indica que para obtener $340.000 en 30 días se requeriría «invertir $11 millones aproximadamente».

De esta forma, al finalizar el mes, el total acreditado ascendería a unos $11.340.000, sumando el capital inicial y los intereses generados. En este caso específico, al ser la inversión necesaria «alta», la tasa aumenta levemente al 37,5%, pero esta condición se aplica «únicamente a los plazos fijos constituidos online». En el supuesto de que la operación se concrete presencialmente en ventanilla, la TNA se reduce al 30,5%, lo que forzaría a invertir un monto superior para alcanzar la misma ganancia.

Existen otras alternativas en el mercado con diferentes rendimientos. Bancos que posibilitan la inversión sin requerir ser cliente, como el Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, ofrecen actualmente las tasas más elevadas, cercanas al «46% anual». Con ese rendimiento, para obtener los $340.000 en un mes la inversión necesaria se situaría en «$8.870.000 aproximadamente».

Por otro lado, en el caso de BBVA Argentina, que ofrecía anteriormente una TNA del 40%, la tasa actual se ubica en el «32% anual», lo que equivale a un rendimiento mensual del 2,67%. Para conseguir la misma ganancia, la inversión ascendería a unos $12.750.000.

Finalmente, el Banco de Formosa presenta la tasa más baja del mercado, con un «30% anual», lo que se traduce en un interés mensual cercano al 2,5%, obligando a depositar aproximadamente $13.600.000 para conseguir los $340.000.

El BCRA publica diariamente un cuadro comparativo de tasas de plazo fijo online a 30 días con información de diferentes bancos del país, lo cual facilita la consulta en tiempo real de las mejores opciones de inversión según el rendimiento ofrecido.

Ranking de tasas de interés para plazos fijos

Hasta este viernes, las tasas en los bancos con mayor caudal de depósitos se ubicaban de la siguiente manera: