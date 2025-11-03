Detenida con pedido de captura



La Policía detuvo en Comodoro Rivadavia a una mujer con pedido de captura en Azul, provincia de Buenos Aires.

Los efectivos policiales estaban realizando un control de identificación de personas sobre San Martín y Máximo Abásolo y se procedió a identificar a una mujer.

Al momento de volcar datos en el sistema, se constata que la misma posee un pedido de captura en relación a un delito cometido y de jurisdicción del Juzgado de Ejecución Penal Nº2 del Departamento Judicial de Azul, sede General Alvear.

Inmediatamente se procedió a detenerla para ser trasladada a dependencia policial donde permanecerá alojado hasta audiencia de control de detención.