DEPORTIVO MADRYN - DEPORTIVO MORÓN - FUTBOL - REDUCIDO

Deportivo Madryn venció a Morón y está en la final del Reducido

Foto: Maxi Jonas

Deportivo Madryn le ganó 1 a 0 a Deportivo Morón, con gol de cabeza de Santiago Postel en la semifinal de vuelta y jugará por el segundo ascenso a la Liga Profesional contra Estudiantes de Río Cuarto.

Si bien el duelo de ida terminó con victoria para la visita por 1-0, el cuadro local terminó avanzando por ventaja deportiva ya que finalizó la fase regular del torneo en una posición más alta.

Incidentes

Lamentablemente en el final del partido hubo incidentes entre el local y la visita, y debió intervenir la policía.

