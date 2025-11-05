CEMENTERIO - RAWSON

Cremaron un cuerpo y se equivocaron de difunto


Una vecina de Rawson, Lucía Fernández, denunció que los restos de su madre, fallecida en 1977 y sepultada en el cementerio municipal, habrían sido cremados por error y sin darle aviso a la familia. En una publicación en redes sociales, la mujer afirma que descubrió la situación al visitar el lugar.

“Mi madre falleció el 6 de diciembre de 1977, fue inhumada en el Nicho 1ra. Fila, N° 160, Fila 1 Cuadro 2 identificado con la partida municipal N° 2388. Desde esa fecha siempre he pagado el servicio del cementerio”.

En la misma publicación, comentó que al acudir al municipio, le informaron que los restos habrían sido cremados “pensando que era otra persona”.

La vecina afirmó que no obtuvo explicaciones de los funcionarios municipales responsables y que inició acciones legales.

