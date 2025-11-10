Comienza el Torneo Nacional de Clubes de Futsal en Comodoro

Desde este lunes 10 al próximo sábado 15, se jugará en Comodoro Rivadavia la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de fútbol de salón, con la organización de la Comisión Futsal Principal, fiscalización de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS) y el auspicio de Comodoro Deportes.

El campeón provincial AESA será el representante de Chubut, y el evento tendrá a otros once elencos de diversas provincias federadas.

Los comodorenses disfrutarán del Nacional

Entre los clubes participantes, estarán La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia, competirán Telecentro Tacuarí (Misiones), Cuba Libre (Santa Fe), Deportivo Esquina (Corrientes), Deportivo Cachito (Santa Cruz), Gymnasium (Tucumán), Franjeados (Formosa), Defensores del Oeste (Entre Ríos), Casa Magallanes (Tierra del Fuego), Drink Team (Chaco), Social Lynch (Buenos Aires) y Don Orione (Mendoza).

Será la primera edición de este Nacional de Clubes Campeones 2025, el cual reúne a los mejores equipos de cada provincia federada a la CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de Salón), en un evento que además marcará el cierre del calendario nacional de dicha entidad.

AESA comparte la Zona A con Social Lynch (contra quien debuta este lunes a las 21:00), Don Orione y Deportivo Esquina. En la Zona B están Telecentro Tacuarí, Franjeados, Gymnasium y Deportivo Cachito, mientras que la Zona C la integran Drink Team, Cuba Libre, Defensores del Oeste y Casa Magallanes.

El equipo

El plantel de AESA, dirigido técnicamente por Ignacio Aldaba, tiene a los arqueros Sebastián Toledo y Andrés Clemente, más los jugadores Rodrigo Alvarez, Cristian Loncón, Matías Cárcamo, Agustín Alaníz, Gabriel Gallardo, Jorge Gaitán, Diego Vargas, Bruno Barría, Alan Figueroa, Juan Carlos Cárdenas, Julián Pacheco y Gabriel Dodds. Completan el cuerpo técnico Maximiliano Gatti (Ayudante técnico), Lucas Techeira (PF) y Marcelo Amaya (Delegado).

El certamen se jugará en el Municipal Nº2 y en el Club Huergo, con tres zonas de cuatro equipos cada una, una fase regular de lunes a miércoles, jueves cuartos de final, semifinales el viernes y el sábado será la jornada final con definición del título.

Futsal – Torneo Nacional de Clubes Campeones Comodoro 2025

Programación

Lunes 10 de noviembre – Municipal Nº2

14:00 ZC Cuba Libre vs. Defensores del Oeste

16:00 ZC Drink Team vs. Casa Magallanes

Lunes 10 de noviembre – Club Huergo

15:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Franjeados

17:00 ZA Don Orione vs. Dep. Esquina

19:00 ZB Gymnasium vs. Dep. Cachito

21:00 ZA Social Lynch vs. AESA

Martes 11 de noviembre – Municipal Nº2

14:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Dep. Cachito

16:00 ZB Gymnasium vs. Franjeados

Martes 11 de noviembre – Club Huergo

15:00 ZC Drink Team vs. Defensores del Oeste

17:00 ZC Cuba Libre vs. Casa Magallanes

19:00 ZA Social Lynch vs. Dep. Esquina

21:00 ZA Don Orione vs. AESA

Miércoles 12 de noviembre – Municipal Nº2

14:00 ZC Drink Team vs. Cuba Libre

16:00 ZC Casa Magallanes vs. Defensores del Oeste

Miércoles 12 de noviembre – Club Huergo

15:00 ZB Franjeados vs. Dep. Cachito

17:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Gymnasium

19:00 ZA Don Orione vs. Social Lynch

21:00 ZA AESA vs. Dep. Esquina