Comienza el Torneo Nacional de Clubes de Futsal en Comodoro
Desde este lunes 10 al próximo sábado 15, se jugará en Comodoro Rivadavia la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de fútbol de salón, con la organización de la Comisión Futsal Principal, fiscalización de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS) y el auspicio de Comodoro Deportes.
El campeón provincial AESA será el representante de Chubut, y el evento tendrá a otros once elencos de diversas provincias federadas.
Los comodorenses disfrutarán del Nacional
Entre los clubes participantes, estarán La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia, competirán Telecentro Tacuarí (Misiones), Cuba Libre (Santa Fe), Deportivo Esquina (Corrientes), Deportivo Cachito (Santa Cruz), Gymnasium (Tucumán), Franjeados (Formosa), Defensores del Oeste (Entre Ríos), Casa Magallanes (Tierra del Fuego), Drink Team (Chaco), Social Lynch (Buenos Aires) y Don Orione (Mendoza).
Será la primera edición de este Nacional de Clubes Campeones 2025, el cual reúne a los mejores equipos de cada provincia federada a la CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de Salón), en un evento que además marcará el cierre del calendario nacional de dicha entidad.
AESA comparte la Zona A con Social Lynch (contra quien debuta este lunes a las 21:00), Don Orione y Deportivo Esquina. En la Zona B están Telecentro Tacuarí, Franjeados, Gymnasium y Deportivo Cachito, mientras que la Zona C la integran Drink Team, Cuba Libre, Defensores del Oeste y Casa Magallanes.
El equipo
El plantel de AESA, dirigido técnicamente por Ignacio Aldaba, tiene a los arqueros Sebastián Toledo y Andrés Clemente, más los jugadores Rodrigo Alvarez, Cristian Loncón, Matías Cárcamo, Agustín Alaníz, Gabriel Gallardo, Jorge Gaitán, Diego Vargas, Bruno Barría, Alan Figueroa, Juan Carlos Cárdenas, Julián Pacheco y Gabriel Dodds. Completan el cuerpo técnico Maximiliano Gatti (Ayudante técnico), Lucas Techeira (PF) y Marcelo Amaya (Delegado).
El certamen se jugará en el Municipal Nº2 y en el Club Huergo, con tres zonas de cuatro equipos cada una, una fase regular de lunes a miércoles, jueves cuartos de final, semifinales el viernes y el sábado será la jornada final con definición del título.
Futsal – Torneo Nacional de Clubes Campeones Comodoro 2025
Programación
Lunes 10 de noviembre – Municipal Nº2
14:00 ZC Cuba Libre vs. Defensores del Oeste
16:00 ZC Drink Team vs. Casa Magallanes
Lunes 10 de noviembre – Club Huergo
15:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Franjeados
17:00 ZA Don Orione vs. Dep. Esquina
19:00 ZB Gymnasium vs. Dep. Cachito
21:00 ZA Social Lynch vs. AESA
Martes 11 de noviembre – Municipal Nº2
14:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Dep. Cachito
16:00 ZB Gymnasium vs. Franjeados
Martes 11 de noviembre – Club Huergo
15:00 ZC Drink Team vs. Defensores del Oeste
17:00 ZC Cuba Libre vs. Casa Magallanes
19:00 ZA Social Lynch vs. Dep. Esquina
21:00 ZA Don Orione vs. AESA
Miércoles 12 de noviembre – Municipal Nº2
14:00 ZC Drink Team vs. Cuba Libre
16:00 ZC Casa Magallanes vs. Defensores del Oeste
Miércoles 12 de noviembre – Club Huergo
15:00 ZB Franjeados vs. Dep. Cachito
17:00 ZB Telecentro Tacuarí vs. Gymnasium
19:00 ZA Don Orione vs. Social Lynch
21:00 ZA AESA vs. Dep. Esquina