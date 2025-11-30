Cayó el empleo privado formal

Un nuevo estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA confirmó que el ajuste del empleo en la Argentina impactó con mayor fuerza al sector privado. El informe detalla que la pérdida de puestos de trabajo formales en las empresas fue seis veces mayor que la registrada en el sector público.

El empleo asalariado formal registró una caída ininterrumpida desde el mes de mayo. Los datos desagregados de agosto reflejan la magnitud del achique:

Puestos totales perdidos: 13.100

Pérdida en el sector privado: 10.600 puestos de trabajo.

Pérdida en el sector público: 1.700 puestos de trabajo.

La contracción, que afecta principalmente a las empresas, describe un panorama de estancamiento donde solo el empleo formal en casas particulares logró mantenerse estable.

El salario mínimo en un valor inferior al de 2001

En paralelo a la caída del empleo, el estudio del IIEP revela el colapso histórico del poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM):

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM acumuló una caída real del 35%.

El salario mínimo real de octubre de 2025 se ubica en un valor inferior al registrado en el año 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

El valor actual del SMVM representa solo un tercio (36%) del valor máximo de la serie histórica, alcanzado en septiembre de 2011 (una erosión del 64%).

La contracción del poder adquisitivo se profundizó notablemente en los últimos meses, con caídas en julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%) y octubre (-2,3%), consolidando una tendencia decreciente desde la aceleración inflacionaria iniciada a finales de 2023.

Fuente: Agencia NA