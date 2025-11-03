Cámaras térmicas desde el aire en la búsqueda de la pareja desaparecida



Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) llevan 23 días desaparecidos en la zona de Rocas Coloradas, lugar donde hallaron la camioneta que llevaba a los dos jubilados.

En las últimas horas, una brigada de rescate de Santa Fe llegó a la zona con equipamiento de última generación, para intentar dar con la pareja desaparecida desde el 11 de octubre, cuando cámaras se seguridad captaron el paso del vehículo con las dos personas en su interior.

El equipo que llegó de Santa Fe, cuenta con drones térmicos y cámaras capaces de detectar movimiento y temperatura humana, que se usarán en el Cañadón de Visser, el lugar donde se halló la camioneta.