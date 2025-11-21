Béliz confirmó la Lista Azul como única propuesta para las internas del Sindicato de Comercio

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Béliz, informó que la Lista Azul será la única que participará en las elecciones internas del próximo 2 de diciembre, proceso en el que están habilitados a votar más de 6.800 afiliados de toda la región podrán votar.

Béliz destacó que la lista expresa “un proyecto construido durante muchos años” y subrayó el carácter regional de la representación: “Somos un padrón de más de 6.800 trabajadores que representan desde Dolavon hasta Sierra Grande. Tener lista única habla de un trabajo colectivo, de delegados y compañeros de supermercados y tiendas que forman parte de este proyecto”.

El dirigente confirmó también que, tras tres mandatos, dará paso a un recambio en la conducción del gremio:

“Damián Pérez va a ser mi secretario general a partir del 3 de diciembre. Me acompañó dos mandatos, conoce el gremio en profundidad y está preparado para conducir. Me parece suficiente el tiempo que estuve al frente; ahora voy a acompañar desde la Subsecretaría General”.

Consultado sobre la decisión, Béliz remarcó que el recambio se da dentro de un equipo consolidado: “Para mí, equipo que gana no se toca. El afiliado sabe valorar el trabajo que se hizo y por eso vamos a tener una muy buena elección”.

Por su parte, Damián Pérez —actual secretario gremial y próximo a asumir la conducción— valoró la confianza depositada y afirmó que la propuesta electoral apunta a sostener la línea de trabajo que viene desarrollando el sindicato. “La Lista Azul es la continuidad de un proyecto con participación regional y compromiso con cada afiliado. Es un orgullo que Alfredo y todo el equipo confíen en mí para esta responsabilidad”.

Pérez remarcó que el equipo sindical se mantiene unido, con una amplia representación territorial. “Nuestros delegados están tranquilos porque Alfredo sigue acompañando.

Las elecciones se desarrollarán el domingo 2 de diciembre y la nueva gestión asumirá formalmente el 3 de diciembre, encabezada por Pérez.