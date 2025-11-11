Así pasa sus días Contardi en la cárcel de Campana tras el rechazo a la prisión domiciliaria



Claudio Contardi, el ex marido de la conductora Julieta Prandi que en agosto de este año fue condenado a 19 años de prisión, pasa sus días encerrado en la Unidad Carcelaria N°41 de Campana a la espera de que en algún momento la Justicia le pueda otorgar la prisión domiciliaria, la cual fue rechazada la semana pasada.

Vestido con una bermuda, una remera verde y un buzo beige, Contardi está en el patio interno del penal con un celular, pero no hay mucho para hacer.

Se supo que actualmente el condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, comparte pabellón con el padre Grassi y que tendrían una “buena relación”.

La semana pasada la Justicia le rechazó la prisión domiciliaria solicitada por su defensor Fernando Sicilia por diversos motivos, entre ellos que existe peligro de fuga y de entorpecimiento, por la gravedad del hecho cometido y porque el domicilio propuesto no es el indicado.

En este sentido, Contardi había incorporado que la domiciliaria se cumpla en su vivienda en el country Septiembre, pero las autoridades expusieron que estar allí con su familia “constituye un posible ambiente de riesgo en la dinámica convivencial, capaz de reinstalar dinámicas previas de poder, control o violencia”.