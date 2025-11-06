Alerta amarilla por tormentas en Chubut



Este jueves en horas de la noche, se esperan tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua, en el centro y este de Chubut.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente sobre la provincia de Neuquén.

Recomendaciones

1- No sacar la basura, y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar riesgo de impacto de un rayo.