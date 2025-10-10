Gimnasia recibe a Olímpico por la Liga Nacional de Básquet

Esta noche, desde las 21 horas, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, recibirá a su par de Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026 y en un juego que será más que especial ya que en el banco visitante estará su ex coach, Martin Villagrán.

El partido, tendrá lugar en el Estadio Socios Fundadores y contará con los arbitrajes de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton.

«El Verde» y su segundo juego de la temporada, con la visita de Villagrán

Gimnasia y Esgrima disputará su segundo encuentro de temporada en La Liga Nacional de Básquet, cuando reciba este viernes a Olímpico de La Banda a partir de las 21.00 horas, en el estadio Socios Fundadores.

Vale destacar que el conjunto patagónico afronta su temporada 37 en La Liga; la cual inició dias pasados con una victoria ante San Martín de Corrientes por 81-65, destacándose Sebastián Carrasco con 19 puntos, el pasado viernes en Comodoro Rivadavia.

Por el lado de los bandeños, el Negro viene de caer frente a Obras Basket por 86 a 67, en el inicio de la gira, siendo Gonzalo Bressán el goleador de Olímpico con 13 puntos. Con récord 1-2, Ahora los dirigidos por Martín Villagrán viajan a Comodoro para reencontrarse con la victoria.

Palabra de entrenadores

El entrenador de Gimnasia, Pablo Favarel, realizó un balance tras el debut en la Liga Nacional. «El equipo jugó de forma sólida durante los 40 minutos. Tuvimos algunos momentos donde San Martín nos complicó, pero mantuvimos el control del juego y la defensa fue uno de los puntos más altos».

De cara al próximo compromiso, agregó: «Estamos trabajando en corregir detalles del partido anterior y en preparar el plan de juego para enfrentar a Olímpico. Queremos llegar de la mejor manera al viernes».

Por su parte, el entrenador comodorense Martín Villagrán, indicó: «Comodoro jugó muy bien, la verdad que me gustó. Tienen un plantel muy joven y muy intenso. Va a ser durísimo porque la localía de Comodoro es muy fuerte».

Y agregó: «Va a ser especial. Comodoro es mi casa, me crie ahí y estoy eternamente agradecido a la dirigencia, a la hinchada y al cariño de la gente. Seguramente voy a estar acompañado de amigos, de familia y del hincha de Gimnasia. Además, enfrento a un entrenador como Pablo Favarel, que también es de la escuela de Fernando Duró, alguien a quien le tengo un enorme respeto y que dejó una huella muy fuerte en nuestra formación. Es un orgullo compartir este camino con colegas surgidos de esa misma línea de trabajo».

El récord entre sí

Entre Gimnasia y Olímpico de La Banda, los números indican que se enfrentaron en 39 oportunidades, con 20 victorias para Gimnasia y 19 triunfos para Olímpico.

El último cruce que se registra entre si, fue la pasada temporada, el 15 de febrero de este año en el Vicente Rosales, con triunfo de Gimnasia por 89-82.