Triunfo para Gimnasia en el inicio de la Temporada 2025/2026 de la Liga: derrotó a San Martín de Corrientes en el Socios Fundadores

Comenzó la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquetbol para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y fue con una gran victoria, conseguida ante San Martin de Corrientes.

«El Verde» se impuso por 81-65 ante el conjunto correntino, en el cotejo disputado en la noche del viernes en el Estadio Socios Fundadores de la ciudad petrolera.

Clara victoria del «mens sana»

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia, que logró sacar en los primeros minutos un parcial de 7-0, gracias a un triple de Mauro Cosolito, pero rápidamente San Martín igualó las acciones con el aporte desde la pintura de Reginal Becton. En los minutos finales del primer cuarto, el local volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 15-12.

En el segundo período, el conjunto patagónico continuó al frente a lo largo del cuarto, pero el Rojinegro, con buenas acciones ofensivas de Víctor Fernández logró pasar al frente (23-24) a falta de cinco minutos. Gimnasia cerró mejor, a través de los tiros de tres de Federico Grun y Cosolito para irse al descanso arriba por 37-30.

Tras el entretiempo, Gimnasia mantuvo su ventaja de seis puntos (43-37) a lo largo del cuarto, pese a los intentos de San Martín por reducir la desventaja, el Verde, con un triple de Sebastián Carrasco, cerró el tercer cuarto 56-48.

En el último período, el conjunto patagónico siguió estirando la diferencia (77-62) con el aporte ofensivo de Carrasco. A partir de ahí, Gimnasia fue cerrando poco a poco el encuentro, finalizando 81-65.