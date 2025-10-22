Tres médicos acusados por la muerte de una paciente en Viedma



Tres médicos, un cirujano y dos residentes, fueron imputados en la provincia de Río Negro por la muerte de una paciente, quien falleció producto de una peritonitis derivada de una apendicitis no diagnosticada a tiempo.

La Fiscalía de Viedma formuló cargos a tres médicos por el delito de homicidio culposo tras el fallecimiento de una paciente en el hospital Zatti a fines de septiembre de este año.

Según el Ministerio Público Fiscal provincial, la acusación para una de las profesionales residentes fue por no brindarle la atención acorde a la paciente. Afirman que le dio el alta de guardia sin realizar una valoración clínica completa ni solicitar estudios complementarios.

“Esta conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y una consecuente pérdida de oportunidad terapéutica. La paciente evolucionó con sepsis secundaria a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo dos días después”, indicó la parte acusadora en la audiencia.

Acerca del médico cirujano, se lo acusó por no haber efectuado un adecuado control ni indicación de estudios complementarios pertinentes tras la cirugía, realizando una valoración insuficiente del cuadro.

Por último, sobre la otra médica residente, se la acusa de haber estado presente tras la operación y omitir los controles evolutivos.

Entre el sustento probatorio con el que cuenta la Fiscalía, se mencionó la denuncia penal, la Historia Clínica de la paciente, informes sobre la atención brindada y testimonios del personal sanitario del nosocomio local.

Los defensores particulares intentaron deslindar la responsabilidad de las residentes, dado a su condición, pero este argumento fue desestimado por la Jueza de Garantías tras dar por formulado los cargos propuestos por la acusación.

Además, se aprobó que el plazo de la investigación sea por el lapso de cuatro meses.