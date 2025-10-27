Trelew recibió el Evaluativo Sub15 de vóley femenino pensando en los Juegos EPADE

El pasado sábado 25 de octubre se desarrolló en el gimnasio Municipal N°2 de la ciudad de Trelew, un encuentro evaluativo para la disciplina de vóley femenino.

Del evento, fueron parte jugadoras de la categoría sub-15, de la zona del Valle.

Las Sub-15 y un intenso entrenamiento

Con vistas a una nueva edición de los Juegos EPADE, el pasado sábado se realizó un nuevo Torneo Evaluativo de Vóley femenino, precisamente en la categoría Sub-15.

Participaron del evaluativo cerca de 20 deportistas, quienes llevaron adelante las dos prácticas programadas, una por la mañana y otra en horas de la tarde.

El encuentro, comandado por la profesora Romina Roa, se desarrolló con vistas a la conformación del seleccionado que participará en los Juegos Epade 2026.