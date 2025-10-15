Secuestran 700 kilos de carne de guanaco durante un operativo en Gaiman

Efectivos de la Comisaría de Gaiman, dependiente de la Unidad Regional Trelew, secuestraron alrededor de 700 kilos de carne de guanaco faenado durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional N°25, entre Dolavon y Gaiman.

Mientras realizaban tareas preventivas en la zona de chacras, los policías observaron una camioneta Ford F100 verde que circulaba hacia Trelew con varios elementos en su caja, la cual presentaba manchas presumiblemente hemáticas. Al ser interceptado el vehículo, constataron que su conductor transportaba en la caja numerosas bolsas de nailon con carne de Lama guanicoe (guanaco), y presentaba también manchas de sangre en su ropa y calzado.

El hombre reconoció que provenía del campo de cazar y que poseía un arma de fuego registrada y habilitada para su tenencia. Con la debida custodia, fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizó el procedimiento en presencia de personal de Criminalística de la Agencia de la Unidad Regional Trelew (AURTW) y testigos.

Durante la inspección del vehículo se secuestró un arma larga calibre .223 marca Horizon, equipada con mira telescópica Shilba 2.5 y bípode, sin cargador ni munición en recámara. En la caja de la camioneta se hallaron unas 15 bolsas con cortes de carne (lomos, cuartos y paletas), estimándose que provenían de aproximadamente 26 animales faenados.

Debido al fuerte olor y al mal estado de la carne, se procedió a su incineración, por no ser apta para el consumo.

Intervino el director de Flora y Fauna Silvestre, Dr. Fernando Bersano, quien dispuso la elevación del acta de infracción y la verificación de la documentación del arma. El operativo fue supervisado por el jefe y segundo jefe de la Comisaría de Gaiman.