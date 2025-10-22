Se lanzó la grilla de artistas de la 2° edición de la Fiesta del Novillito

La localidad de 28 de Julio se alista para un fin de semana lleno de música, baile y tradición con la realización de la segunda edición de la Fiesta del Novillito, que tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre en el predio del Club Social y Deportivo 28 de Julio.

Organizada por la Municipalidad de 28 de Julio, la propuesta contará con una variada programación artística y familiar, en la que se destacará la presencia del Telebingo Chubutense, que llegará con premios, sorpresas y un cierre especial junto al reconocido artista Simón Aguirre.

Durante la jornada del sábado, el público podrá disfrutar de presentaciones de la Escuela de Música, el Ballet Ayún Mapu, Bagual, La Espina Rock, Noches de Cumbia y La Súper Banda de Leo, además del show principal de Simón Aguirre, que promete hacer bailar a todos con su repertorio cuartetero. También se sumará Agustín y su teclado, aportando el toque festivo con su estilo de cumbia campera.

El domingo, la fiesta continuará con artistas como Canto Nochero, 80 PM, el Taller Municipal de Folklore, Mía Morejón, Canto Nuevo, Sandovales y Temonazo, además de la tradicional Premiación del Día de Campo, que pondrá en valor la participación de productores y vecinos del Valle.

Desde la Municipalidad destacaron que esta segunda edición busca consolidar la fiesta como un punto de encuentro regional, donde se celebra la identidad rural, la producción local y el talento artístico del Valle y de toda la provincia.

“Invitamos a cada vecino y vecina del Valle, y a todos los chubutenses, a vivir esta gran fiesta popular que nació en nuestra gestión y que ya es parte de la historia de 28 de Julio. Queremos que sea una celebración para disfrutar en familia, con trabajo local, música y alegría”, expresó Emilia Arriagada, directora de Turismo de la localidad.

De esta manera, la Fiesta del Novillito se consolida como uno de los eventos culturales y productivos más esperados del calendario provincial, reuniendo a artesanos, productores, instituciones y artistas que reflejan el espíritu comunitario del Valle Inferior del Río Chubut.