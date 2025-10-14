Salió Espert, entra Bertie



La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará mañana al libertario Bertie Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció debido a las denuncias por el cobro de aportes a la campaña proselitista de un empresario acusado de narcotráfico.

Benegas Lynch se deberá hacer cargo de la estratégica comisión donde deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026, donde la oposición la semana pasada decidió marcar la cancha al oficialismo estableciendo un cronograma de trabajo,

Espert renunció a la comisión de Presupuesto tras confirmarse que recibió 200 mil dólares del empresario Fred Machado para la campaña electoral del 2019, y luego pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque aún no fue tratada en el recinto de sesiones.

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde mañana hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de Noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.