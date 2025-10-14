BERTIE BENEGAS LYNCH - COMISIÓN DE PRESUPUESTO - PRESUPUESTO 2026

Salió Espert, entra Bertie


La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará mañana al libertario Bertie Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció debido a las denuncias por el cobro de aportes a la campaña proselitista de un empresario acusado de narcotráfico.

Benegas Lynch se deberá hacer cargo de la estratégica comisión donde deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026, donde la oposición la semana pasada decidió marcar la cancha al oficialismo estableciendo un  cronograma de trabajo,

Espert renunció a la comisión de Presupuesto tras confirmarse que recibió 200 mil dólares del empresario Fred Machado para la campaña electoral del 2019, y luego pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque aún no fue tratada en el recinto de sesiones.

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde mañana hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de Noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Accidente, justicia, Paso de Indios, Ruta 25

Se abrió una investigación por homicidio culposo tras un accidente fatal en Paso de Indios
Etiquetas: National Geographic Endurance, puerto madryn, temporada de cruceros

Comenzó la temporada de cruceros en Chubut
Etiquetas: Patricia Bullrich, plan paraná

Bullrich lanzó el Plan Paraná: «La hidrovía no va a ser una autopista del crimen»