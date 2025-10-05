ALCOHOL - CONTROL - MADRYN

Quiso esquivar un control de tránsito y terminó en la comisaría

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó una persecución policial durante esta madrugada en Puerto Madryn, luego de intentar eludir un control de tránsito en barrio Sur.

El episodio ocurrió sobre la avenida Roca, cuando el hombre, que circulaba a bordo de un Fiat Palio negro, advirtió la presencia de agentes y decidió esquivar el operativo. Inmediatamente, varios móviles policiales iniciaron una persecución que se extendió por once cuadras, hasta llegar al semáforo de 9 de Julio.

Al girar en esa intersección, el conductor se topó con un cerrojo policial en 9 de Julio y Mitre, a pocos metros de la Comisaría Primera, donde finalmente fue detenido.

Tras realizarle el test de alcoholemia, se constató que el hombre de 31 años tenía 1,82 g/l de alcohol en sangre.

