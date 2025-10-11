Por la Liga Nacional de Básquet, Olímpico le ganó a Gimnasia en el Socios Fundadores

En una nueva programación de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, cayó frente a Olímpico de La Banda, por 70-67, en el cotejo disputado en la noche del viernes en el Estadio Socios Fundadores de la ciudad petrolera.

El goleador del encuentro fue Carlos Rivero con 19 puntos, mientras que, en la visita, Franco Vieta aportó 15 unidades.

Festejó la visita

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, gracias al aporte de Mauro Cosolito, pero el conjunto santiagueño igualó las acciones a lo largo del cuarto, con cambios constantes en el marcador. En los últimos minutos del cuarto, Olímpico logró sacar seis puntos de diferencia (17-23) a raíz de buenas defensas y el aporte ofensivo de Franco Vieta y Richard Granberry. El primer cuarto finalizó 26-19 para el bandeño.

En el segundo período, «El Verde» achicó la diferencia a un punto (27-28) con buenos pasajes de Sebastián Carrasco y Carlos Rivero en la pintura, pero el conjunto santiagueño pudo mantenerse adelante en el marcador con Agustín Facello y José Ascanio, para irse al descanso por 34-44.

Tras el entretiempo, Olímpico continuó estirando la diferencia (36-50) aprovechando la poca efectividad del local a lo largo del tercer cuarto, cerrando 46-56. En el último período, Gimnasia logró romper la diferencia de dos dígitos en el marcador con Emiliano Toretta y Rivero. En los últimos segundos del partido, Richard Granberry, a través de la línea de tiro libre, le dio la victoria al conjunto santiagueño por 70-67.