Policía acusado de hurto deberá enfrentar un nuevo juicio



El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a la impugnación presentada por la fiscal general Ivana Berazategui y revocó la absolución que había beneficiado a un policía acusado de sustraer dinero de un vehículo en la localidad de Gan Gan.

El máximo tribunal provincial dispuso que las actuaciones regresen a la Oficina Judicial de Puerto Madryn para la realización de un nuevo juicio.

El caso se remonta a mayo de 2022, cuando el imputado, que se desempeñaba en la comisaría de Gan Gan, fue acusado de haber sustraído 100 mil pesos de un automóvil estacionado frente a un comercio. El hecho fue advertido por testigos y, al ser increpado, el policía devolvió el dinero.

En primera instancia, la jueza Patricia Asaro había resuelto absolver al acusado al considerar que la devolución constituía un “desistimiento voluntario”, descartando la figura penal de hurto agravado que había sido sostenida por la Fiscalía.

La fiscal Berazategui impugnó esa resolución, sosteniendo que la devolución no se produjo por iniciativa propia, sino tras la confrontación directa de las víctimas y testigos con el imputado, por lo que no podía configurarse un desistimiento voluntario.

Con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, la causa volverá a ser juzgada en un nuevo debate oral y público ante otro magistrado.