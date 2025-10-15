DIEGO SANTILLI - ELECCIONES 2025 - LLA

“Para votar al Colorado marcá al pelado”


Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, grabó un spot publicitario en el que avisa al electorado que para “votar al Colorado (su apodo) marcá al pelado”, en referencia a que en la boleta no pudieron evitar que figure con foto José Luis Espert, quien fue bajado de su postulación por el partido libertario.

“Vas a encontrar a Karen y a otra persona que bajó su candidatura”, dice Santilli en el aviso, y remata: “Para votar al Colorado marcá al pelado”, siempre sin nombrar a Espert, quien ha sido vinculado con un empresario sospechado de narcotráfico.

Tarea difícil la de Santilli, hacer campaña con una boleta, en la que figura tercero, y sin foto.

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones

