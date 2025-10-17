Noche de guantes en Playa Unión con el Festival “Aguante Corazón, que hay Boxeo”

Este viernes 17 se realizará en el Gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, una nueva edición del ya tradicional Festival de Boxeo “Aguante Corazón, que hay Boxeo”.

En la previa, se realizó la presentación del evento, que transitará por su 14ta. versión y que contará con interesantes combates como ser las actuaciones de los locales Jessica Leiva (54,900kg), Florencia Cuello (54,800kg), Dylan Navarro (56,00kg) y Juan Pablo Abregú (56,00kg).

Con combates profesionales de lujo

De la conferencia participaron por Chubut Deportes el gerente de Legales, Federico Landau, el subgerente de Planeamiento Deportivo, Ruperto Ruíz, el tesorero de la Federación Chubutense de Box, Oscar Sandín, el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Segundo Mansilla.

También formaron parte de la prensa los protagonistas de las dos peleas profesionales Jessica Leiva (54,900kg), Florencia Cuello (54,800kg), Dylan Navarro (56,00kg) y Juan Pablo Abregú (56,00kg).

El evento, que dará inicio con la programación de las peleas a partir de las 22 hs, cuenta con la organización del Club de Boxeo Rawson Patagonia Producciones y el auspicio de Chubut Deportes.

La cartelera tendrá una muy buena programación de peleas, donde se destaca el combate de fondo que tendrá como protagonistas al invicto Dylan Navarro (Trelew) 6-0-0 (4ko), frente al siempre duro y difícil Juan Pablo Abregú 2-5-0- (Buenos Aires).

En la pelea de semifondo se dará el esperado regreso de la capitalina Jessica Leiva 3-2-0- (1ko), que vuelve después de tres años y medios y tendrá una exigente rival en la cordobesa Florencia Cuello 0-5-1.

Un gran cronograma de peleas

El festival contará antes con ocho peleas preliminares donde se destaca la presencia de las hermanas Chiquichano, que tratarán de seguir mostrando su crecimiento en el difícil deporte de los puños.

Rebeca Chiquichano, reciente medalla de plata en los Juegos Evita Nacionales tendrá la posibilidad de pelear por el título A.M.B.A.P.A. – Categoría Cadetes – 54 kgs, enfrentando a la oriunda de José de San Martín, Xiomara Colipán.

Por su parte, Morena Chiquichano, cruzará guantes en 52 kgs con la aguerrida trelewense Sofía Antieco, representante del Gym Robledo Boxing.