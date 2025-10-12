Luján Urrutia y Laureano Rosa ganaron los 21K New Balance en Comodoro Rivadavia

Este domingo, bajo la organización de New Balance Series, se desarrolló la 3era edición de la Medio Maratón New Balance en Comodoro Rivadavia.

En la distancia principal de 21K, Luján Urrutia se consagró como ganadora con un tiempo de 1:21:35, ganando una vez más tras el primer puesto conseguido en 2024; en tanto que entre los destacados chubutenses estuvieron Moira Miranda, Joaquín Arbe, Eulalio «Coco» Muñoz y David Rodríguez.

Los 21K con grandes perfomances

Este domingo, Luján Urrutia se consagró como ganadora de los 21K de la carrera, logrando un tiempo de 1:21:35, repitió el título del 2024 y se subió nuevamente a lo más alto del podio, en tanto que en la segunda posición, llegó la comodorense Moira Miranda cruzando la meta en 1 hora 23’06” y concretando una enorme carrera. La tercera ubicación quedó para la deseadense Abril Petazzi (1:30:38).

Por su parte, el mercedino Laureano Rosa desafió al viento y se llevó el triunfo entre los varones con 1:07:14. Detrás arribaron el olímpico Joaquín Arbe (1:07:57) y David Rodríguez (1:09:08), quien terminó siendo el mejor atleta comodorense.

En los 10K, Andrea Pariente fue la más veloz con 41 minutos y 28 segundos, y la comodorense Andrea Avilés (42’39”) se quedó con el segundo puesto, seguida de Leticia Mainecul (42’49”). Mientras que, Eulalio ‘Coco’ Muñoz triunfó entre los hombres con 31’512, en un podio que completaron los atletas locales Thiago Velásquez (32’37”) y Matías Bellido (32’46”.

Atletismo – New Balance 21K

En Comodoro Rivadavia

Principales ubicaciones

21K

MUJERES

1) Luján Urrutia: 1:21:35

2) Moira Miranda: 1:23:06

3) Abril Petazzi: 1:30:38

4) Cinthia Pinto: 1:32:02

5) Gabriela Yanos: 1:36:06

VARONES

1) Laureano Rosa: 1:07:14

2) Joaquín Arbe: 1:07:57

3) David Rodríguez: 1:09:08

4) Carlos Colinecul: 1:09:53

5) Martín León: 1:14:30

10K

MUJERES

1) Andrea Pariente: 41:28

2) Andrea Avilés: 42:39

3) Leticia Mainecul: 42:49

4) Luzmila Petazzi: 44:13

5) Luna Esperanza González: 44:01

VARONES

1) Eulalio Muñoz: 31:51

2) Thiago Velásquez: 32:37

3) Matías Bellido: 32:46

4) Jorge Mérida: 34:06

5) Ezequiel Gelos: 34:58