Linares cargó contra los gobernadores dialoguistas



El senador del Frente de Todos Carlos Linares acusó a los gobernadores aliados de “mutar” en su postura política, y culpó al presidente Javier Milei de gobernar con violaciones a la Constitución Nacional.

«Los gobernadores van mutando de un lado a otro y no saben dónde acomodarse», sentenció el legislador de Chubut en declaraciones a Splendid AM 990, y sumó: “Según como viene la ola de votos o la ola de imágenes es donde se van tratando de colocar”.

Para Linares, los mandatarios provinciales “no están viendo que realmente están yendo por todas las provincias”.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Fernández Llorente, el senador calificó de “inconstitucional” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario que autorizó el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar de un ejercicio naval combinado con la Armada Argentina.

“Tiene que tener el permiso del Senado. Esto viene después de un acuerdo que todavía no tenemos en claro cuál fue, de su visita a Estados Unidos, y en este tema de entregar la soberanía del país”, denunció Linares, y sumó: “Es muy grave que un presidente se tome facultados que realmente por constitución no las tiene”.

Asimismo, planteó que la administración libertaria cuenta con “la complicidad” de sectores aliados, y destacó la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que no logró contar con los votos necesarios para remover al diputado José Luis Espert de la presidencia en medio de los señalamientos por recibir aportes de campaña del empresario vinculado con el narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

Por último, celebró el rechazo de la Cámara de Senadores a los vetos de presidenciales contra el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades, y pidió que el Poder Ejecutivo “reaccione”.

“Esperemos que el gobierno nacional no haga ninguna, que no lo dilate como a la emergencia es de incapacidad. Esperemos que reaccione y le sirva”, sentenció, y concluyó: “Esperemos que en el Presupuesto podamos dejar en claro qué números va a tener cada cosa: la salud, la obra pública, las universidades, para dejar plasmado realmente en qué país tenemos para adelante”.

Fuente: NA