La Feria de Productores y Artesanos volvió a brillar en 28 de Julio

Durante la jornada, los visitantes disfrutaron de una propuesta variada que incluyó la cocina en vivo con Justi, el espectáculo del taller municipal de folklore del Barrio América de Puerto Madryn, la presentación del grupo Flor y Esencia de mi Pueblo de Trelew y un gran cierre musical a cargo de Agustín y su teclado.

El intendente Luka Jones celebró el éxito de esta nueva edición y destacó el valor que tiene la feria para la comunidad: “Cada feria reafirma que cuando gestionamos con visión y trabajamos junto a los vecinos, el resultado se ve. Generamos movimiento económico interno, pero también identidad, encuentro y sentido de pertenencia. Este es el camino: seguir apostando a los productores, artesanos y emprendedores locales que son el motor de nuestro pueblo”.

Por su parte, la directora de Turismo, Emilia Arriagada, remarcó el alcance regional del evento y el crecimiento sostenido que viene mostrando: “En cada edición recibimos visitantes de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Dolavon y Gaiman. La feria ya se transformó en una cita esperada en el calendario del Valle, y eso demuestra que 28 de Julio empieza a ser reconocida como un punto de encuentro turístico y cultural en la región”.

Desde el Municipio destacaron la participación de los expositores y el acompañamiento del público, que nuevamente colmó el predio ferial, disfrutando de una tarde en familia entre sabores, música y tradiciones.

La próxima edición de la Feria de Productores y Artesanos se realizará en diciembre, ya que el 1 y 2 de noviembre tendrá lugar la segunda edición de la Fiesta del Novillito, que contará con la participación del Telebingo Chubutense y una programación artística para toda la provincia.

“Queremos invitar a todos los chubutenses a que nos visiten y sean parte de este gran evento que representa lo mejor de nuestra producción, nuestra gente y nuestras raíces”, concluyeron desde la Municipalidad.