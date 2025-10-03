La familia de Elías Mateo será querellante y pedirá que el padre espere el juicio en prisión

El abogado Facundo Bonavita confirmó que se presentará como querellante en la causa que investiga la muerte de Elías Mateo, el bebé de un año y ocho meses que falleció tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo pasado en Puerto Madryn. El hecho fue protagonizado por su propio padre, quien conducía en estado de ebriedad y actualmente cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Bonavita explicó que acompañará a la madre de Elías y a su familia materna en el proceso judicial y que uno de los primeros pasos será solicitar la revocación del beneficio de arresto domiciliario. “Vamos a pedir de manera urgente que esta persona cumpla la prisión preventiva en un centro carcelario, por la gravedad del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento”, señaló.

La causa está caratulada provisoriamente como “homicidio culposo doblemente agravado”, con el agravante principal de la conducción bajo los efectos del alcohol. Bonavita anticipó que insistirán en sumar otros agravantes para solicitar la pena máxima prevista en el Código Penal.

El abogado también remarcó que no existen factores que justifiquen el arresto domiciliario y advirtió sobre los peligros procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, ya que hay testigos clave en la causa.

La jueza interviniente deberá resolver en los próximos días la aceptación formal de la querella y, posteriormente, fijar la audiencia en la que se definirá el pedido de traslado a un establecimiento carcelario.

Mientras tanto, la mamá de Elías, acompañada por familiares y vecinos, encabezó una marcha pacífica para exigir justicia. “Yo quiero justicia por mi hijo. Nunca voy a avalar la violencia, pero quiero que pague lo que tenga que pagar. Mi bebé era inocente y esto nos arruinó a todos”, expresó emocionada.