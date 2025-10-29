COMODORO RIVADAVIA - CORTE SUPREMA - JOSÉ OVIEDO - LINCHAMIENTO

La Corte Suprema revocó el sobreseimiento en la causa por la muerte de José Oviedo


El máximo tribunal de la Nación hizo lugar a un recurso de hecho presentado por la Procuración General del Chubut, revocando una sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había dispuesto el sobreseimiento de un imputado en la causa conocida como el homicidio de José Oviedo, ocurrido en 2019 en Comodoro Rivadavia.

El pronunciamiento de la Corte se originó a partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal, que interpuso el recurso extraordinario luego de que el Superior Tribunal de Justicia hiciera lugar a una impugnación de la defensa y declarara extinguida la acción penal por presunto vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

En su presentación, de fecha 11 de octubre de 2023, la Procuración General de la provincia sostuvo que la resolución provincial se apartaba de los lineamientos fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Price” (Fallos 344:1952), donde se estableció que las legislaturas locales no pueden crear causales de extinción de la acción penal distintas a las previstas en el Código Penal bajo el argumento de regular el plazo razonable del proceso.

La Corte Suprema compartió ese criterio y, al resolver el pasado 28 de octubre, declaró procedente el recurso extraordinario, haciendo lugar a la queja interpuesta por el Procurador General Dr. Jorge Luis Miquelarena, revocando la sentencia apelada.

De este modo, el máximo tribunal nacional validó la posición sostenida por la Procuración General del Chubut, reafirmando los límites de la potestad provincial en materia procesal penal y la vigencia de las normas federales sobre prescripción y duración de los procesos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Congreso, Javier Milei, REFORMA LABORAL

A por las riendas de la agenda parlamentaria

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: elías mateo, MARCHA POR JUSTICIA, puerto madryn, REPRESIÓN POLICIAL

Brutal represión y tres detenidos en marcha por justicia en Puerto Madryn
Etiquetas: Alimentos, Aumento, inflación

La suba en alimentos acelera la inflación de octubre
Etiquetas: elías mateo, homicidio culposo, puerto madryn, querrella

La familia de Elías busca ser querellante en la causa que acusa al padre por su muerte