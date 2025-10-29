La Corte Suprema revocó el sobreseimiento en la causa por la muerte de José Oviedo



El máximo tribunal de la Nación hizo lugar a un recurso de hecho presentado por la Procuración General del Chubut, revocando una sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había dispuesto el sobreseimiento de un imputado en la causa conocida como el homicidio de José Oviedo, ocurrido en 2019 en Comodoro Rivadavia.

El pronunciamiento de la Corte se originó a partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal, que interpuso el recurso extraordinario luego de que el Superior Tribunal de Justicia hiciera lugar a una impugnación de la defensa y declarara extinguida la acción penal por presunto vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

En su presentación, de fecha 11 de octubre de 2023, la Procuración General de la provincia sostuvo que la resolución provincial se apartaba de los lineamientos fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Price” (Fallos 344:1952), donde se estableció que las legislaturas locales no pueden crear causales de extinción de la acción penal distintas a las previstas en el Código Penal bajo el argumento de regular el plazo razonable del proceso.

La Corte Suprema compartió ese criterio y, al resolver el pasado 28 de octubre, declaró procedente el recurso extraordinario, haciendo lugar a la queja interpuesta por el Procurador General Dr. Jorge Luis Miquelarena, revocando la sentencia apelada.

De este modo, el máximo tribunal nacional validó la posición sostenida por la Procuración General del Chubut, reafirmando los límites de la potestad provincial en materia procesal penal y la vigencia de las normas federales sobre prescripción y duración de los procesos.