Jurado popular absolvió a tres policías imputados por la muerte de Tino John



Los integrantes de un jurado popular dictaron esta noche un veredicto de no culpabilidad sobre tres imputados en la causa por la muerte de un productor rural en el paraje Las Golondrinas.

Los acusados, Luis Américo Moggiano, Cristian Alejandro Soto y Omar Eduardo Martínez, eran efectivos de la Policía del Chubut al momento de los hechos. Dos de ellos se desempeñaban en un grupo especial de operaciones y el restante en la Comisaría de Lago Puelo.

La investigación y la acusación fue por su participación en un procedimiento policial en el cual murió de un disparo de arma de fuego un productor rural de la zona de Las Golondrinas.

La decisión soberana del jurado popular fue dada a conocer tras más de 4 horas y media de deliberación.

En esta causa, el juez técnico del debate fue el Dr. Alejandro Rosales, mientras que la acusación estuvo a cargo del Fiscal General Martín Robertson por el MPF.

En tanto que la querella letrada fue ejercida por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Marcos Ponce, Miguel Whisky y Daniel Gómez Lozano, en representación de los hijos y la esposa de la víctima, así como también la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Los tres policías que resultaron absueltos fueron representados por los abogados Fabián Gablachis (Moggiano) Martín Castro, Martín Moris (Martínez) y Oscar Romero Bruno (Soto).