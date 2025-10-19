Intentó ocultar cannabis en una lata de cerveza para evadir controles en Esquel

La Policía del Chubut, a través de la Sección Antinarcóticos de Esquel —dependiente del Área de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales—, realizó durante la última semana una serie de operativos de control y prevención sobre rutas nacionales y provinciales que conectan a las ciudades de Esquel y Trevelin, así como en la Terminal de Ómnibus local.

Durante los procedimientos, los efectivos utilizaron escáneres de rayos X y canes detectores de drogas, lo que permitió identificar infracciones a la Ley Nacional 23.737. En dos de los controles, resultaron involucradas personas mayores de edad que viajaban en colectivos de larga distancia con destino a Esquel.

En uno de los casos, llamó la atención el ingenioso método de ocultamiento utilizado: una lata de cerveza modificada artesanalmente, con un recipiente plástico cilíndrico adherido con yeso en su interior, donde se halló cannabis. Además, se detectó un litro de aceite de cannabis de elaboración casera, sin autorización para su producción.

En otro procedimiento, los agentes hallaron un tubo de pequeñas dimensiones con cannabis en su interior.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, que dispuso el secuestro del material estupefaciente y de los elementos utilizados para su transporte y ocultamiento, además de ordenar la formación de los sumarios correspondientes. Los involucrados fueron notificados por infracción a la Ley 23.737, y la causa quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal de Esquel.