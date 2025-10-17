Intensifican la búsqueda de una pareja de Comodoro Rivadavia



La Policía del Chubut, informó que este viernes se amplió la zona de rastrillaje de búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, sumando personal, rastrillajes por tierra, aire y por costa para dar con el paradero de la pareja de Comodoro Rivadavia.

A primera hora de la mañana de este viernes se incorporaron al operativo una camioneta con tres empleados y drones pertenecientes a Protección Ciudadana, los cuales partieron desde Rawson hacia Camarones. Desde allí, realizarán un recorrido por Ruta Provincial N°1 con destino a Caleta Córdova.

Asimismo, el jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, subcomisario Patricio Fabián Rojas, informó que el Presidente del Aeroclub de esa ciudad, colaboró con dos aeronaves, “las cuales efectuarán vuelos de observación sobre la zona de rastrillaje. Se ha solicitado, además, la colaboración de Prefectura Naval Argentina a fin de efectuar rastrillajes marítimos por la costa comprendida entre Caleta Córdova y el Rancho Visser”.

De no surgir novedades, se encuentra programado continuar con los trabajos de rastrillaje terrestre a partir del mediodía utilizando vehículos que recorrerán los caminos alternativos de la zona.

El subcomisario a cargo del rastrillaje manifestó que se insiste en el área señalada, dado que las cámaras de seguridad registran a la pareja saliendo de su domicilio el pasado sábado 11 de octubre a las 09:31 horas. El vehículo es nuevamente captado a las 09:33 horas en la rotonda de Ruta N°3 y N°39, continuando su trayecto por esta última en dirección al Aeropuerto, y posteriormente, a las 09:42 horas, por Avenida Alejandro Maíz e intersección Suboficial Amarzza, siendo la última toma a las 09:50 en Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, sin registrar su regreso.

Los registros fílmicos se complementan con el movimiento de antenas celulares perteneciente a Morales, cuya última señal impacta en la zona de Caleta Córdova.